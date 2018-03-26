AliExpress запустил доставку товаров день в день

Торговая платформа Tmall, работающая на базе AliExpress, запустила бесплатную доставку товаров для московских покупателей день день. Для этого будет использован склад, располагающийся в Подмосковье.

Изначально своевременная доставка будет распространена на товары электроники и бытовой техники. Позже все лоты, входящие в основные товарные категории, будут доставляться покупателям день в день. После внедрения услуги в столице, доставка заработает во всех крупных городах РФ.

Торговая площадка Tmall была запущена осенью 2017 года. Платформа специализируется на продаже товаров средней и высокой стоимости. Склад в Подмосковье, используемый для работы с платформой, был открыт в мае 2018 года. Своевременная доставка будет открыта с 19 июля текущего года.