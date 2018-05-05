В Британии появился рекламный сервис, который уговаривает на секс

Британская компания предлагает людям необычный рекламный сервис, который обещает убедить партнера вступить в половой контакт. Реклама будет появляться на всех сайтах, которые посещает партнер, и на подсознании уговаривать на секс.

Лондонская компания The Spinner предлагает мужчинам и женщинам, которые испытывают нехватку интима со своей второй половинкой, испробовать новый рекламный сервис. Представители фирмы говорят, что целевые объявления будут «влиять на подсознательном уровне, чтобы инициировать секс». Всего за 30 долларов пользователь получает ссылку, которая прикрепляет cookie к устройству.

Таким образом, пользователь гаджета будет подвергнут бомбардировке объявлениями, которые призваны возбудить партнера. Подобные рекламные ролики будут появляться примерно 180 раз за три месяца.