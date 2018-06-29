Власти Киева игнорируют то, что городу грозит экологическая катастрофа

Столице Украины грозит экологическая катастрофа. На мусорный полигон Обуховского района свозят мусор со всего города. Экологи бьют тревогу, так как полигон больше не может принимать мусор. Горы отходов растянулись на 63,7 гектара. В высоту свалка достигает 90 метров, для сравнения, это высота 27 этажей жилого дома. Если мерить тоннами, то количество мусора превысит 10 миллионов тонн.

Подгоренский полигон за 30 лет уже перевыполнил свои функции. Помимо прочего, мусорная свалка не оборудована, согласна требованиям экологов. Территория полигона не огорожена бетонными ограждениями, из-за чего после дождей, токсичные осадки впитываются в почву. В результате, жители окрестных посёлков жалуются на не пригодную питьевую воду, и ухудшение состояния почвы. Экологи утверждают, что ещё один сильный дождь приведёт к экологической катастрофе и не обратимым последствиям.

Ученые говорят о двух способах решения проблемы: либо необходимо построить новый полигон, либо построить мусороперерабатывающее предприятие. Стоит отметить, что желающих регионов завести на своей территории свалку - нет. А вот построить и запустить мусорный завод можно в течение нескольких лет, но власти пока не предпринимают никаких мер. Тем не менее в любом случае, в октябре текущего года свалка перестанет принимать отходы.