Экзема у 4-летней девочки прошла за неделю от чудо-мыла

По словам мамы 4-летней Грейс из Австралии, экзема доставляла сильные страдания ее дочери с самого рождения. Были испробованы множество самых различных препаратов, чтобы избавиться от заболевания. Но все было напрасно.

Кожа девочки на протяжении долгого времени иссушалась, трескалась, кровоточила и покрывалась язвами. Сильный зуд продолжался нередко по несколько дней, не давая уснуть. Большинство лекарств помогали лишь на короткое время, но большего эффекта не оказывали. При этом, врачи, к которым обращались мать и дочь, бессильно разводили руками. Лечение становилось все дороже, но пользы не приносило.

Так продолжалось до тех пор, пока мать во время служебной поездки в город Перт не увидела мыло, по цене 5 австралийских фунтов (400 рублей). Купив его на пробу, она сильно удивилась, что мыло стало помогать. Перемены к лучшему происходили буквально на глазах: вначале прекратился зуд, перестала трескаться и кровоточить кожа. К большому удовольствия мамы и Грейс, экзема от чудодейственного мыла прошла всего лишь за неделю.