Немецкий журналист заявил, что русские превратились в людей

Своей статьей немецкий журналист довольно сильно оскорбил жителей России. Его статья появилась в издании Die Tageszeitung.

Как стало известно, немецкий журналист Андреас Руттенауэр опубликовал в газете статью о прошедшем в России ЧМ-2018 по футболу, которую назвал "Как русские становятся людьми". По словам журналиста, как только в России начался чемпионат, все фанаты вместе с паспортом болельщика получили не только возможность попасть на стадионы на матчи, но и право на улыбки полиции и мелкие нарушения. Кроме того, их встречали казалось бы, дружелюбные люди, однако на самом деле это не так.

Руттенауэр отмечает, что еще до конца ЧМ стало заметно, как все возвращается в прежнее русло: полиция становилась грубее, люди агрессивнее, а атмосфера переставала быть такой же дружелюбной. По словам журналиста, можно было предположить, что в России на самом деле живут люди, однако для этого понадобился чемпионат, чтобы русские на самом деле превратились в людей. Соответственно, русские превратились в людей всего лишь на четыре недели, пока длился чемпионат, затем же в России все пошло в прошлом русле и вернулось к истокам.

Помимо всего этого, Руттенауэр заявил, что многие жители России хотят переехать за границу, так как устали от коррупции, цензуры в Интернете, а также он странных бюджетных трат. Несмотря на это, журналист отметил, что многие туристы перед поездкой в Россию представляли ее более советской, однако были удивлены позитивной атмосферой.