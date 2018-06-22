Посадили в клетку: в Киеве открыли новый золотой памятник коррупции

В Киеве возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции открыли новый памятник, увековечив коррупцию. Он представляет собой «золотого человека» в клетке.

Коррупция – это острая проблема современного мира, по мнению многих специалистов, неискоренимая. Однако если ликвидировать ее полностью и нельзя, то бороться, чтобы уменьшить масштабы, возможно.

Украина занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге государств с высоким уровнем взяточничества. Поэтому в стране решили предпринимать всевозможные меры для противодействия коррупционерам. В связи с этим в столице Украины по инициативе активистов установили памятник коррупции. При необходимости авторы проекта пообещали переносить его к другим ведомствам.

Памятник достигает около двух метров в высоту. В руках у «золотого человека» находится табличка с надписью «хабарник» или «коррупционер». Изготовление «коррупционера обошлось инициаторам всего лишь в 38 долларов.

Установление скульптуры – это своеобразный протест, направленный против всех взяточников, орудующих в Украине. Она акцентирует внимание на проблеме и призывает активно бороться с коррупцией и назначать виновным справедливое наказание.

Напомним, в июне в Украине открылся Парк коррупции. Это интерактивный проект, призывающий всех граждан участвовать в акциях против взяток.