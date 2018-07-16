Эксперты составили рейтинг самых бюджетных августовских туров

Крым, занимавший в июльском рейтинге самых бюджетных российских мест для отдыха, передвинулся на одну позицию назад. В августе путешествие на крымские курорты обойдётся дороже почти в два раза (подорожал на 48%).

Так за недельный отдых на двоих придётся заплатить около 37 тысяч рублей, в стоимость входит авиабилеты из Москвы и завтраки. Несколько недель назад такое путешествие обошлось бы на 5 тысяч дешевле. Получается, что отдых в Греции обойдётся примерно в такую же сумму. 7 ночей в отеле стоят примерно 36 тысяч, разница не большая, но фактически получается дешевле. Стоит отметить, что хоть город Сочи и не попал на первые строчки рейтинга, в сравнении с июльским месяцем, цены на туры выросли всего на 6,7% (в июле отдохнуть в Сочи можно было примерно за 41 тысячу рублей). Несомненным лидером остаётся Анапа. Провести неделю в Краснодарском крае можно приблизительно за 28 тысяч рублей, в эту сумму входят завтраки и перелёт, в июле тур стоил дешевле всего на 2 тысячи.

Стоит отметить, что все цены предварительны, на деле может выйти чуть дороже или дешевле. К тому же выше перечислена стоимость самых дешёвых туров, без любимой функции российскими туристами «всё включено».