Netflix выпустил тизер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

Стриминговая платформа Netflix оправдала ожидания поклонников и выпустила видеоролик к новому сезону сериала "Очень странные дела". Дата выхода планируется летом 2019 года, хотя официальной даты пока нет.

Сериал «Очень странные дела» был назван самым популярным проектом Netflix. Любители сериалов ставят на первое место этот стриминговый сервис, не только потому что руководство выпускает в свет сразу все серии новых сезонов или проектов, но и за закрученные и непредсказуемые сюжетные линии. Netflix называют в узких кругах «новым глотком» сериального мира, где уже все кажется избитым и заезженным, сценаристы находят крутые ходы и новые приемы.

Действие сезона развернется в 1985 году. В видеоролике можно заметить, что сюжет на этот раз будет вращаться около торгового центра Starcourt в городе Хокинс. Тизер сделан очень ярко и стилизованно, чем отличается от двух предыдущих сезонов, где можно было наблюдать очень темные и мрачные оттенки как в самой съемке, так и тоне, который задавал сериал.

Ролик обрывается как всегда очень загадочно. В кадре появляется персонаж – Стив, исполненный Джо Кири, который уже знаком зрителям. Но рядом можно увидеть новую личность. Это девушка, которую зовут Робин, в исполнении дочери Умы Турман Майи Хоук. Герои в тизере предлагают посетителям мороженое.

Сериал рассказывает историю о детях с необычными способностями, наполнен отсылками к произведениям известного писателя Стивена Кинга, а также к популярной поп-культуре 1980-х.