Меган Маркл и принц Гарри в Африке посетили тюрьму Нельсона Манделы

Меган Маркл и принц Гарри посетили крупную выставку, посвященную жизни и работе бывшего президента Южной Африки Нельсона Манделы. Также герцоги отведали тюремную камеру, где в заточении находился политический деятель.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили выставку в Саутбэнк-Центре, которая была открыта в честь столетия со дня рождения бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы. Экспонаты продемонстрировали карьеру политика от активиста до президента. Кроме того, принц Гарри с супругой посетил камеру Манделы, где тот провел в заключении целых 18 лет.

По словам Меган Маркл, данная выставка её очень впечатлила, поскольку она впервые отведала африканскую тюрьму. Стоит отметить, что в 2015 году, когда принц Гарри сам прибыл в Африку, он посетил государственные кабинеты и встретил вдову Нельсона Манделы Грасу Машел.