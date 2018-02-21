В США собрали 10 тысяч долларов для создания воздушного шара с лицом Трампа

Эту сумму собрали за три дня. С помощью добровольных пожертвований инициаторы хотят воссоздать британский воздушный шар Trump baby.

Сначала план активистов состоял в том, чтобы перевезти 6-метровую надувную фигуру из Англии. Но от этой идеи быстро отказались, поскольку перевозить через океан оказалось очень дорого. Один из авторов предложения Джим Джирвэн сообщил, что они остановились на собственном воздушном шаре, который будет создан по аналогии с британским озлобленным надувным младенцем со смартфоном в руках.

Джирвэн в своей идее оказался не одинок. Он объединил усилия с Дидье Хименесом-Кастро. Они оба являются противниками политики лидера США и были очень впечатлены протестом британских активистов против официального визита американского президента, решив перенять европейский опыт.

Американец сообщил, что таким образом они выразят «приверженность идее противостоять Дональду Трампу». Инициаторы открыли на сайте страницу для сборов и за три дня собрали небывалую сумму, не ожидая, что предложение найдет такой отклик. Необходимые средства для запуска акции протеста американцы планируют накопить за август во время своего путешествия по США.

Напомним, на прошлой неделе в Великобритании Trump baby полетал над Парламентской площадью в Лондоне. Противники курса американского лидера собрали за запуска шара более 21 тысячи долларов.