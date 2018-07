Иностранные фанаты подпевали "Смугляночку" и "Катюшу" в московском метро

Во время проведения ЧМ-2018 в столичном метро звучали не только хиты культовых групп Metallica и Queen, но и отечественные «Смугляночка»и «Катюша». Как оказалось, даже иностранные болельщики знакомы с российскими композициями.



Чемпионат мира наполнил московский метрополитен толпой иностранных фанатов. Туристы активно аплодировали и громко подпевали, когда в метро звучали каверы на хиты We Are The Champions и We Will Rock You Queen, Nothing Else Matter. По словам заместителя мэра Москвы, болельщики делали селфи с музыкантами и восхищались их умением играть.

Представители каждой из стран просили исполнить их национальные песни. Однако, когда на просторах метрополитена звучали мировые хиты, поклонники футбола не проходили мимо и пели вместе с музыкантами. Как оказалось, многие фанаты знакомы с композициями «Смугяночка» и «Катюша», что доказали своим исполнением.

Выступления российских музыкантов на станциях метрополитена остаются довольно частым явлением. Иностранным туристам понравились такие «концерты», поэтому в метро зачастую образовывались толпы иностранцев.