Мишель Обама посетила концерт Бейонсе и Джей-Зи в Париже

Бывшая первая леди США Мишель Обама является большой поклонницей творчества певицы Бейонсе. На днях Мишель посетила концерт артистки, где также пообщалась и с матерью Бейонсе.

Мишель Обама отлично провела время на Парижском концерте Бейонсе и Джей-Зи. Папарацци заметили, как бывшая первая леди бурно танцует рядом с Тиной Ноулз, матерью Бейонсе. Кроме того, Мишель прибыла на концерт вместе со своей 17-летней дочерью Сашей. Для музыкального мероприятия Мишель Обама надела короткие белые шорты и сандалии на платформе.

Сообщается, что концерт состоялся в воскресенье вечером, 15 июля. Вскоре после того, как Франция завоевала кубок Чемпионата мира по футболу, победив Хорватию, Бейонсе и Джей-Зи вышли на сцену, чтобы выступить перед счастливой публикой.