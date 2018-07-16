Полиция в Хельсинки перекрыла движение перед президентским дворцом накануне встречи Путина и Трампа

В настоящий момент около площади расставили рамки, которые обязаны обходить как случайные прохожие, так и туристы. В Белом доме сообщали, что встреча лидеров двух стран пройдет ровно в 13:20 по местному времени, которое полностью совпадает с московским.

Накануне встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки полиция ограничила движение около президентского моста, где встретятся лидеры двух стран. Отмечается, что Трамп уже прибыл в Хельсинки и уже ожидает приезда Путина.

Чтобы ничего не помешало лидерам двух стран встретиться, полиция расставила около президентского дворца рамки, которые обязаны обходить туристы и прохожие, а также специально выбрали другое место для пристани паромов, которые прибывают к дворцу в назначенное для встречи время. Кроме того, было перекрыто движение для общественного транспорта.

Напомним, ранее Белый дом сообщал о том, что в Хельсинки Путин и Трамп встретятся ровно в 13:20 по мск.