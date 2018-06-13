Кейт Миддлтон восхитила превосходной фигурой в желтом платье за $1,256

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает свои светские выходы во время декрета. На этот раз супруга принца Уильяма очаровала поклонников ярким желтым платьем на финале Уимблдона.

15 июля поклонники смогли наблюдать Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время финальной игры Уимблдона. Для спортивного мероприятия герцогиня выбрала яркое платье от Dolce & Gabbana желтого цвета, которое обошлось Кейт в $1,256. Поклонники отметили, что Миддлтон выглядела очень стильно и элегантно.

Напомним, что в конце апреля герцогиня в третий раз стала мамой. Декрет Кейт Миддлтон официально длится до сентября текущего года.