В Сети попали уникальные снимки сестёр-близняшек разной расы

Такое уникальное стечение обстоятельств имело место из-за необычного генетического набора.

Мать сестёр по расе является мулаткой, а их отец – белым. Сёстры не однояйцевые близнецы, а потому наборы у них оказались разные. С первого взгляда нельзя даже подумать, что это родственницы, однако обратное доказано экспертизой. У Люси белая кожа, а Мария является мулаткой. Они родились в 1997 году в Британии, став знаменитыми с самого рождения. Уже выросшие девушки поделились, что для них означала эта известность.

Оказалось, что подростки издевались над ними, считая, что одна из сестёр – приёмная. Именно из-за издевательств девочки не желали одинаково одеваться. Они также очень разные по характеру. Мария любит новые впечатления, а вот Люси более консервативна. Однако они очень дружны между собой и только могут по-доброму завидовать. Например, Марии нравятся прямые волосы сестры, а свои кудрявые она не очень любит. Как и в детстве, их снимки всегда вызывают фурор у общественности.