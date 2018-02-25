Жительница Австралии обвинила пришельцев в похищении уток

Женщина рассказала о том, что утки таинственным способом растворились в воздухе, и после них не осталось никакого следа. По словам местной жительницы, утки исчезали в течение двух недель, она заявила, что к этому могут быть причастны пришельцы.

Жительница Австралии выступила с серьезным заявлением о том, что ей удалось раскрыть преступление по поводу исчезновения уток с ее фермы. Женщина отметила, что птицы исчезали в течение двух недель, они словно растворялись в воздухе, не оставляя за собой даже перьев, которые могут говорить о том, что на уток напали змеи, собаки или охотники. Как рассказала владелица фермы, всем уткам предварительно обрезали крылья, потому сами улететь они никак не могли, птицы просто растворялись в воздухе.

Женщина также рассказала о том, что к происходящему причастны инопланетяне, они сознательно похищали только здоровых и крупных уток, оставляя при этом старых и немощных. Жительница Австралии заявила о том, что площадь ее хозяйства достигает 4,5 гектаров, потому там свободно мог сесть НЛО, из которого выбирались пришельцы и занимались воровством.

Она не может объяснить, с какой целью это было сделано, так же как и подтвердить свои слова видеосъемкой или рассказать, что ей удалось увидеть момент кражи уток пришельцами своими глазами.