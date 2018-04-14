Американские подростки сняли на видео меняющий форму НЛО

Необычные гости посетили американский штат Северная Каролина, пишет «ВистаНьюс».

Свидетелями явления стали несколько подростков, один из которых успел снять происходящее в небе на камеру. Над ними в ночь 11 июля парило нечто, что ловко и часто меняло свою форму. Изменения можно проследить по свету огоньков, испускаемых предметом. Они принимали круглую, треугольную форму, ставали в ряд.

Очевидцы подумали, что над ними самолёт, но никаких характерных звуков не услышали, о чём сказали в видео сами. В Сети появлением странного НЛО заинтересовались любители-уфологи. Но дать характеристику объекту в небе не смогли, отметив, что выглядит всё очень странно. Северная Каролина – одно из мест, где часто фиксируют НЛО, однако почти половина случаев оказывается вполне объяснимым или выдуманным происшествием.