Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом

На днях Елизавета II встретилась с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Однако стало известно, что сын королевы принц Чарльз и внук принц Уильям отказались встретиться с президентом США.

Во время планирования визита американского лидера в Великобританию, принцы Чарльз и Уильям дали понять, что они не хотят участвовать в официальном приеме в Виндзорском замке. Поклонники посчитали, что британские принцы поступили неуважительно как к самому Трампу, так и к самой королеве, которая вынуждена была в одиночестве общаться с почетными гостями из США.

Стоит напомнить, что в 2016 году принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с радостью встретились с Бараком Обамой и его женой Мишель во время официального визита тогдашнего президента в Британию.