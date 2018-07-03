"Золотой Трамп" в Хельсинки "вымогает" деньги у туристов перед встречей с Путиным

Отмечается, что как только турист собирается сфотографироваться с фигурой, "золотой Трамп" нажимает на пищащую игрушку и показывает рукой на коробку для денег. Таким образом скульптура американского лидера словно "вымогает" деньги у туристов.

Как стало известно, буквально недавно в Хельсинки установили скульптуру лидера США Дональда Трампа, которая "вымогает" у туристов деньги за фотографию с ним. Ее установили недалеко от дворца президентов в Хельсинки, в котором уже 16 июля состоится встреча между Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили СМИ, как только турист приближается к "золотому Трампу" для того, чтобы сделать фото, он сразу же нажимает рукой на пищащую игрушку и указывает на коробку для денег, призывая человека заплатить за фото. Если положить деньги, то скульптура американского лидера будет махать в камеру или покажет знаменитый знак "победы", часто используемый Трампом.

Примечательно, что "живая скульптура" невероятно похожа на президента США. Фигура выполнена из золота, на лице Трампа черные очки, также имеется знаменитая прическа американского лидера. Особое сходство достигается за счет маски Трампа.