Кошки удивили способностью предчувствовать землетрясение

В Японии кошки заранее почувствовали приближение землетрясения. Видеоролик, демонстрирующий чуткость животных к стихийному бедствию, набрал свыше миллиона просмотров.

Действие происходило в одном из японских «кошачьих кафе». Спящие по углам четырёхлапые питомцы резко подняли головы и начали метаться из угла в угол. Через несколько секунд раздались подземные толчки, сопровождающиеся шатанием мебели и грохотом. Видео было запечатлено на скрытую камеру, установленную в помещении.

Пользователи Сети удивились чуткости кошек к стихийному бедствию. Такая способность питомцев может быть полезной для жителей стран с частыми землетрясениями. Однако юзеры также пожалели животных, находящихся в закрытом помещении во время толчков.