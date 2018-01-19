Свадьба Сердюкова и Васильевой взорвала интернет

Сегодня стало известно о том, что бывший министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков и экс-чиновница военного ведомства Евгения Васильева решили пожениться.

Новость об этом опубликовал известный телеведущий Андрей Малахов, рассказав об этом в своей авторской колонке StarHit. Журналист заявил, что очень переживает за новоиспеченных молодоженов, поскольку во время интервью у Евгении Васильевой забыл у нее дома свой галстук. Малахов призывает в случае обнаружения супругом в квартире чужого предмета мужского гардероба не поднимать панику.

Однако на страничке телеведущего в социальной сети Instagram, где регулярно обновляется лента, никакой подтверждающей информации пока не появилось.

Примечательно, что это не первое обсуждение свадьбы Сердюкова и Васильевой. Аналогичная информация появлялась в сети еще в 2013 году, но так и не нашла подтверждения.

Напомним, экс-министр обороны и бывшая чиновница военного ведомства проходили фигурантами по делу «Оборонсервиса». В 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 800 миллионов рублей. Васильева получила 5 лет, но была освобождено по условно-досрочному летом 2016 года.