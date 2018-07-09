Собственные три билборда появились в Ростове: граждане недовольны пенсионной реформой

Ростовчане, как могут, привлекают внимание к недовольству населения пенсионной реформой. Новой формой протеста стали три билборда, появившиеся в Ростове, которые высмеивают решение политиков.

Рядом с Батайском вдоль дороги неизвестные установили друг за другом три баннера. На одном надпись: «В Батайске робот заменил человека». Второй гласит: «Чем ответит человечество?». И третий завершает мысль: «Подъем пенсионного возраста! И это все?!»

Фотографии билбордов моментально попали в сеть. Пользователям пришелся по вкусу креатив горожан. Одни не перестают оставлять восторженные отзывы и всячески хвалить неизвестного автора. Другие опасаются, что эти баннеры очень быстро снимут, а автора, если его найдут, затаскают по судебным инстанциям.

Некоторые стали сомневаться, не фотошоп ли это. Уж очень рискованный, по мнению местных жителей, способ достучаться до властей. Но их тут же убеждали очевидцы: «Сегодня проезжал мимо, не фотошоп».

Ростовчане не первые, кто решил использовать прием из известного фильма, в качестве привлечения внимания. Напомним, в Лондоне в феврале появились три билборда с надписями: «71 погибший. И ни одного арестованного. Как так вышло?» Таким образом, местные жители решили привлечь внимание к бездействию британских властей к поиску виновных в пожаре в 24-этажном жилом доме в Северном Кенсингтоне, который продолжался около 60 часов и унес жизни многих людей.