На юге Украины неизвестные разрисовали памятник в российский триколор

Жители Каховки уверены, что нарисовать подобное могли только приезжие.

В городе Каховка на юге Украины неизвестные разрисовали основание памятника в честь жертв фашизма в белый, синий и красные цвета. Об этом сообщила местная жительница Нина Махно. «Стелу по ул. Первомайская разрисовано во флаг России. Дяченко ещё селфи на этом фоне делал», - написала горожанка в одной из социальных сетей, посвящённых городу Херсона и области.

Другая местная жительница, Екатерина Медведева, написала, что коммунальные службы очистили памятник от триколора за несколько дней. Горожане считают, что акт вандализма совершили гости Каховки, которые могли приехать из Крыма. Это не единственная попытка разрисовать городские объекты в цвета российского флага. Ночью неизвестные нарисовали российский флаг на одном из местных супермаркетов. Правоохранительные органы в обоих случаях разводят руками и поясняют, что смогут найти виновников, только если те сами признаются или оставят неосмотрительный комментарий в социальных сетях.