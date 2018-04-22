Неаккуратный стоматолог порвала пациентке губу и щеку

31-летняя женщина не сильно любила ходить к стоматологу. Для нее, как и для многих, это означало терпеть сильную боль. Однако она не ожидала, что пострадают не только зубы, но и щека с губой.

У Кэли Макэван появились сильные проблемы с зубами мудрости, которые она решила удалить. Для этого обратилась к стоматологу. Во время процедуры врач не удержалась на ногах и поскользнулась. Это случилось, когда она пыталась вырвать зуб, поэтому во время падения оборудование соскочило и порвало пациентке щеку. Также стоматолог зацепила губу женщины.

Образовалась рана, на которую наложили четыре шва. Левая сторона лица женщины полностью онемела. Несмотря на то, что лицо ничего не чувствует, щека все равно болит, из-за того, что нервные окончания были сильно повреждены. Пострадавшая получила компенсацию в 29 тысяч долларов. Однако неаккуратный стоматолог хоть и принесла свои извинения, но не считает себя виноватой. По словам врача, поскользнуться на рабочем месте мог каждый.