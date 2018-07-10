Новый секс-скандал в Великобритании: министр ушел в отставку

Министр по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как была обнаружена его причастность к секс-скандалу. Предметом стали письма сексуального характера.

Британский таблоид опубликовал переписку министра с двумя женщинами. После Гриффитс сделал заявление, в котором признался, что ему очень стыдно и, он принял решение уйти с поста главы Министерства по делам малого бизнеса. Прежде всего, политик попросил прощения у своей семьи за причиненные страдания. Свои извинения министр принес также правительству Великобритании за поведение, выставляющее в неподобающем свете всю страну. Сообщается, что в письмах содержались угрозы и оскорбления.

Не только в Великобритании высшие должностные лица вынуждены подавать в отставку из-за причастности к секс-скандалам. Напомним, в США в прошлом году судья ушел с поста после того, как выявили его причастность к скандалу сексуального характера с участием 15 женщин. Сообщалось, что серьезные вопросы вызвали способы его разговоров, свидетелями которых стали не только женщины, но и мужчины. Они были оценены как неподобающие. К слову, федеральный судья вскоре принес свои извинения, заявив, что не ожидал такого развития событий. Ему пришлось уйти в отставку прежде, чем коллеги подали на него в суд.