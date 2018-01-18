Президент Танзании шокировал призывом избивать и превращать заключённых в рабов

«Бульдозер», как Джона Магуфули прозвали в народе в начале его президентского срока, публично проявил жестокость во время назначения нового директора одной из тюрем Танзании.

Президент государства выразил пренебрежительность по отношению к заключённым в своей стране, призвав привести в действие реформы, которые уничижают любые права человека, превращая его в раба. Непробивной борец с коррупцией призвал руководителей тюрем Танзании использовать заключённых как рабочую силу. «Во всех тюрьмах есть поля, - заявил президент, - и заключённые должны ими заниматься». Так он подчеркнул, что страна не должна кормить узников.

Он также отметил, что многие надзиратели не имеют собственного жилья, чем дал добро на то, чтобы заключённые «строили днём и ночью». А если те проявят лень, их следует чаще избивать. По мнению Магуфули, именно лень и много свободного времени приводят к тому, что в тюрьмах процветает гомосексуализм и наркомания. Ещё одним нововведением, которым шокировал Магуфули, является запрет на супружеские свидания, то есть полное лишение человека права на личную жизнь.