Умирать нынче дорогое удовольствие: в Германии разыграют места на кладбище

Власти немецкого городка Берхтесгаден решили восстановить справедливость, а именно дать всем жителям равные шансы провести вечность на самом заветном кладбище. Так получить место на живописном кладбище 17 века может любой житель города, ему необходимо лишь поучаствовать в розыгрыше.

Интересная идея пришла в головы правительства города после многократных заявок жителей, однако, мест на всех не хватит, поэтому пройдёт лотерея. Счастливчики смогут исполнить заветную мечту, и упокоиться на самом живописном кладбище города. Всего будет доступно две сотни «призов», то есть заветных участков. На участие в розыгрыше подали заявки уже более 280 человек.

Русским людям может показаться странным мероприятия по подготовки собственных похорон, однако, для иностранцев это вполне нормальная практика. В некоторых странах, люди не доверяют семье свои провод, поэтому даже если человек не планирует в ближайшее время отправиться в мир иной, он может выбрать на будущее гроб, место захоронения, фотографию этим никого уже не удивишь. Люди, практикующие данные методы отмечают, что подготовка к смерти позволяет не бояться её.