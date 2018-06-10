Жителей Рио-де-Жанейро напугал необычный в небе НЛО

Поздно вечером на территории бразильского города Рио-де-Жанейро очевидцы были напуганы, когда в небе внезапно увидели загадочный НЛО. Видео с места происшествия моментально появилось в Сети и стало обсуждаться интернет-пользователями.

Стало известно, что НЛО в Бразилии было зафиксировано ещё 30 июня 2018 года, однако только теперь шокирующие кадры появились в широком доступе в Сети. Очевидцы утверждали, что не ожидали увидеть в небе нечто инопланетное, однако данный НЛО очень напугал бразильцев.

Местные уфологи принялись изучать видео и подтвердили его подлинность. На данный момент специалисты не могут найти логического объяснения происшедшему. Напомним, что в последний раз в Рио-де-Жанейро видели НЛО в ноябре прошлого года.