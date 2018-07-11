Милош Бикович намерен сняться в новом фильме Кустурицы

Сербский актер Милош Бикович выразил желание сняться в новом фильме Эмира Кустурицы по мотивам романа «Герой нашего времени» Лермонтова. А также отметил причины того, почему снять этот фильм должен именно Кустурица.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что актер сербского происхождения Милош Бикович намерен принять участие в работе над созданием нового фильма Эмира Кустурицы, который тот снимет по мотивам произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Актер признается, что для него эта работа стала бы огромной честью и данью уважения, как режиссеру, так и самому великому русскому писателю.

Кстати говоря, Бикович отметил, что уже давно знаком с этой книгой, поэтому ему было бы крайне интересно сыграть одного из персонажей.

Интересно, что актер считает это произведение крайне актуальным в наше время, поскольку, несмотря на тот факт, что оно было написано почти двести лет назад, в нем затрагиваются «вечные» темы человечества. А, по его мнению, с экранизацией такого глубокого произведения вряд ли кто-то справится лучше Эмира Кустурицы. «Он точно знает, как можно осовременить и создать историю сегодняшнего дня», - отмечает актер.

Напомним, что карьера Милоша Биковича в российском кинематографе началась со съемок в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. В последующем времени он принял участие в таких картинах, как: «Духless 2», «Отель Элеон», «Лёд» и «За гранью реальности».