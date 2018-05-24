Американская «яжмать» побила мальчика на детской площадке за то, что он неправильно дрался

Вопиющий случай родительской безответственности произошёл в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Как сообщает «ХотГео» женщина угрожала мальчишке физической расправой.

Очевидица, которая сняла происходящее на камеру, рассказала, что вокруг на детской площадке было много других детей. Мальчик лет 10 что-то не поделил с другой девочкой, которая оказалась дочерью «яжматери». Доказать свою правоту она решила, начав душить противника, что всячески поощрялось её матерью. Более того, буйная женщина подталкивала детей к драке.

Мальчик, чтобы отбиться от обидчицы, ударил её ногой и попал в живот. Применение ног детьми показалось «неправильным» женщине, и она решила отомстить ребёнку той же монетой. Горе-мамаша отвесила мальчику несколько пинков большой силы, после чего пригрозила, что побьёт его так, что он никогда не сможет иметь детей. В тот момент на помощь мальчику и девочке поспешил прохожий. Полиция города уже занимается случаем и разыскивает взрослых на видео.