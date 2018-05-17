Директор NASA видит необходимость в создании военно-космических сил США

Директор NASA поддержал инициативу 45-го президента США Дональда Трампа и предложил помощь в создании инопланетных экспедиций.

С тем, насколько стремительно развиваются технологии и как быстро накаляется обстановка на Земле, велик шанс, что противостояния сверхдержав могут разворачиваться на космической арене. Не стоит также забывать, что учёным не удалось опровергнуть факт существования внеземных цивилизаций, которые также могут захотеть вступить в конфликт с человечеством. Глава NASA Тим Брайденстайн ссылается на желание Трампа оставаться одним из самых передовых государств, не уступая в мощности России, Китаю и другим государствам. Директор космического ведомства видит необходимость в создании прогрессивных военно-космических войск.

Директор агентства сравнивает космос с океаном, который никому не принадлежит, однако могущественные страны могут диктовать другим свои условия передвижения по воде. Тем более, что люди привыкли, что в научно-фантастических фильмах ранги экипажа космических кораблей совпадают с воинскими званиями военно-морского флота. Брайденстайн надеется на международное сотрудничество в этом вопросе, однако советует воздержаться от работы с представителями Китая.