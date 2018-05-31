В Кувейте и Ираке будут построены новые авиабазы США

В США объявили о расширении влияния на территориях Ближнего Востока и о постройке новых авиабаз в Ираке и Кувейте, как сообщили иракские СМИ.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что в государствах Ирак и Кувейт будут построены новые авиационные базы военно-воздушных сил США. В частности, одна из них будет располагаться в иракской провинции Анбар, поскольку военные силы США намереваются взять под контроль местную дорогу, которая соединяет сирийский Дамаск и иракский Багдад, а также территории на западе этой страны. Интересно, ведь новая база станет третьей по счету в провинции Анбар после Айн аль-Асад и Хаббания.

Что касается Кувейта, то там будет построен, ссылаясь на заявления Пентагона, самый большой пункт высадки военных на всем Ближнем Востоке. Более того, этот пункт станет главным местом материально-технического обеспечения.

Напомним, что в последний раз военные силы США вернулись в Ирак 4 года назад после того, как ряд провинций был захвачен членами ИГИЛ, группировки, запрещенной в РФ с 2015 года. В прошлом году было объявлено, власти Ирака одержали победу над игиловцами.