Британская школьница сделала из своего недуга звезду Instagram
Редкая болезнь британской школьницы принесла ей всемирную славу. Она назвала свою левую руку Фред, который стал звездой Instagram.
Хейли Гарднер имеет редкий врожденный дефект. Из-за него пальцы на ее левой руке не развиваются должным образом. Однако девочка не отчаялась, когда узнала о своем диагнозе. Напротив, она привлекла к своей руке всеобщее внимание, создав с ее помощью персонажа по имени Фред. И теперь Фред - новая звезда социальной сети. Хейли нарисовала на руке глаза и нос в тех местах, где должны были развиться большой, указательный и безымянный пальцы.
Сначала 16-летняя девочка разрисовала руку, чтобы позабавить членов семьи, но после предложения одного из знакомых, решила попробовать выкладывать снимки в сеть. Идея принесла успех. Позже она создала для Фреда отдельный профиль в Instagram, который назвала littlehandfred, где публикует посты о его путешествиях.
Своим поступком Хейли привлекла внимание к своему недугу, показала, что такая болезнь существует, и с ней можно жить так же полноценно, как и без нее. Девочка хочет заставить окружающих, особенно тех, кто смеялся над ней в младшей школе, задуматься о таких вещах. Она надеется, что Фред поможет тем, кто также страдает от подобной болезни поверить в свои силы и поможет найти в себе силы жить дальше.