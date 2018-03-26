Крошечные ящерицы угрожают крупной нефтяной компании в Аргентине

Нефтяные месторождения требуют вложения в себя большого количества средств, а также длительной подготовки. Но иногда все планы компаний, добывающих природные ресурсы, могут пойти крахом из-за вещей, не принятых во внимание.

Одно обширное месторождение нефти возле города Неукен, Аргентина, находится под угрозой закрытия по причине того, что учёным удалось обнаружить там крошечных ящериц, которые находятся под угрозой вымирания. Что удивительно, эти пресмыкающиеся обитают только в том регионе, где возможна добыча нефти.

Специалисты обеспокоены тем, что при добыче природных ресурсов значительно страдает окружающая среда на прилегающих территориях. А ящерицы находятся под угрозой полного исчезновения даже без вмешательства извне. Однако крупная нефтяная компания планирует вложить в месторождение около 3 миллиардов долларов в течение 20 лет, считая регион перспективным и прибыльным. Учёные требуют больше времени для изучения проблемы ящериц, чтобы более точно понять, как их можно спасти.