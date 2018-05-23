Тадж-Махал предлагают снести из-за отвратительного состояния здания

Индия может лишиться одной из главных туристических достопримечательностей, ради которой съезжаются люди со всех концов Земли. Самый известный в мире мавзолей-мечеть Тадж-Махал предложили снести.

В качестве причины инициаторы называют ужасное состояние здания. Автором предложения стал индийский суд. Он указал, что разработал три варианта решения: либо объект закрывают, либо реставрируют, либо сносят. Отмечается, что мрамор, из которого сконструировано сооружение, покрылся плесенью и уже весь растрескался. При этом сообщается, что данные негативные видоизменения произошли уже давно, однако, власти Индии не предпринимали до сих пор никаких попыток спасти разрушающееся здание, и сейчас оно находится в критическом состоянии. Судебный орган указал, что если не будут предприняты необходимые меры по реставрации памятника архитектуры, он готов вынести решение, подразумевающее снос объекта культурного наследия человечества.

Индийские власти пообещали в ближайшее время разработать программу по спасению сооружения от гибели. Ожидается, что работами по реставрации займутся специалисты из Индийского технического университета.

Отмечается, что в случае разрушения памятника страна потерпит колоссальные расходы в туристической нише, поскольку ежегодно Тадж-Махал посещают около 200 тысяч человек. Он был признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО в 1938 году, а построен в 1653 году по приказу падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана.