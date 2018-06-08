Американка в парке застигнута за необычным и пугающим занятием

Странное времяпревождение американки в Филадельфии попало на видео. На ролике видно, как женщина складывает в пакет воробьев.

Необычным видео поделился житель Филадельфии на своей страничке в Instagram. Гуляя в парке на площади возле Зала независимости, он заметил, что на соседней скамейке сидят двое: мужчина и женщина. При этом женщина, как указал автор видео, делает что-то странное. Она хватает руками окруживших ее воробьёв и складывает их в приготовленный непрозрачный пакет. Примечательно, что птицы не разлетаются, а сидят и ждут своего часа. Как отмечают пользователи социальной сети, уже успевшие прокомментировать столь необычное поведение, скорее всего американка чем-то их приманила, что не дает воробьям улететь. При этом на видеоролике заметно, что птицы предпринимают попытки вырваться, их крылья лихорадочно бьют охотницу по рукам. Но это ее не останавливает.

Отмечается, что ловля и преследование представителей фауны в парках США запрещена законом. Пока что личности главных героев видео не были установлены.

Ранее исследователи обнаружили, что воробьев активно используют в азиатских странах в народной медицине. Например, Вьетнам является ярким примером применения этих птиц. Представители нетрадиционного врачевания лечат при помощи воробьев логопедические проблемы у детей.

А в некоторых странах нормально употреблять данный вид пернатых в пищу. Этим может похвастаться японская кухня. Одно из их традиционных блюд – шашлык из воробьев.