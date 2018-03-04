Адвокат Харви Вайнштейна отрицает, что клиент предлагал работу в обмен на секс

Адвокат голливудского продюсера, которого обвиняют в изнасиловании, утверждает, что его клиента оболгали. Так, в одном из интервью его слова исказили и представили так, будто он предлагал работу за секс.

Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение, однако его дела ухудшились, когда одно из изданий написало, что продюсер признался в сомнительных способах предоставления работы в своих фильмах. Было сказано, что он не принуждал 75 актрис к связи, однако воспользовался широко распространённой в киноиндустрии практикой – предоставил роль в обмен на интимные услуги. Свои действия продюсер оправдывает тем, что родился некрасивым бедным евреем, и это была его единственная возможность на отношения с женщинами. Но он подчеркивает, что в его действиях никогда не было насилия.

Таки Теодоракопулос, журналист, который услышал эти слова, был старым другом Вайнштейна, поэтому адвокат утверждает, что никакого интервью не было. Это неофициальная встреча приятелей, в ходе которой они обсудили нравы Голливуда. Журналист признает, что мог неверно истолковать слова и надеется, что его статья не повредит делу друга.