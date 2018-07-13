Неймар "на кокаине": на подлодке в Гватемале обнаружили наркотики в упаковках с фото бразильского футболиста

Представители отдела полиции по борьбе с наркотиками в Гватемале сообщили, что было задержано подводное судно, на борту которого были найдены наркотики. Что примечательно, на каждой упаковке наклеена фотография бразильского футболиста Неймара.

Подлодка оказалась самодельной и была обнаружена примерно в 350 км от побережья страны со стороны Тихого океана. На судне находились три человека, все они – граждане Колумбии. Как сообщает Генеральная прокуратура республики, пассажиры были задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе, по допросу подозреваемых. По предварительным данным, стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 11,5 миллионов долларов.

Кокаин был расфасован в непрозрачные небольшие пакеты. Всего на подлодке оказалось около 800 кг кокаина. На фотографиях, которыми были снабжены пакеты, изображен Неймар в форме «Барселоны». Сейчас знаменитый спортсмен выступает за французский клуб Paris Saint-Germain.

Напомним, ранее ученым удалось выявить ген, вызывающий зависимость от кокаина. Бельгийские специалисты обнаружили: работает ген таким образом, что блокирует сильные ощущения, которые вызывает употребление наркотика. В результате у человека возникает желание употребить его в больших количествах, что в конечном итоге приводит к тяжелой зависимости.