Фейковые аккаунты красивых девушек помогли белорусу выманить деньги у 63 мужчин

24-летний Александр долгое время наживался за счет мужчин, которые решали помочь девушке, с которой недавно познакомились. Они до последнего не могли поверить, что их подруга была мужчиной.

Белорус разработал свой собственный метод заработка – он создавал фейковые аккаунты девушек, каждый раз писал новое имя, вставлял красивые фотографии. «Девушка» быстро находила нового знакомого «ВКонтакте», а потом оказывалась в беде, из-за чего мужчины переводили на чужой счет разные суммы денег. Кто-то пополнял телефон или давал денег на билет. Некоторые «купились» на истории о большом долге, больной маме и внезапном переезде. Таким образом, белорус заработал примерно 52 тысячи рублей. Суммы транзакций были разные. Один мужчина пополнил мобильный телефон на 30 рублей, но другой перевел 31 тысячу.

Вскоре мошенник попался, сейчас над ним идет суд. Были опрошены все 63 пострадавшие, которые были удивлены, что жертв так много. Большинство отказалось от иска на возврат средств, однако те, у кого выманили большие суммы, требует их вернуть. Известно, что деньги Александр тратил на свое усмотрение, в том числе на подарки своей девушке. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.