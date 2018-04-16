В Англии ученикам предлагают прятать ложки в штанах во время летних каникул

Из-за опасений похищения детей и их незаконного вывоза за границу властям приходится принимать достаточно странные решения. Администрация школы в городе Лидс, Англия, придумала выход из ситуации.

Сотрудники учебного заведения считают, что многие дети не представляют, насколько серьезной может быть угроза похищения. Отправляясь на отдых, не все школьницы понимают, что их могут похитить с целью выдачи замуж. Противники принудительных браков принимают немало усилий, чтобы снизить риск, но найти простой и удобный выход им пока не удалось. Поэтому преподаватели нашли довольно простое, но странное решение.

Они предлагают ученикам прятать у себя в штанах обычные чайные ложки. Это может стать реальной помощью в тех случаях, когда ребёнка постараются провести в аэропорту, а благодаря металлу он сможет обратить на себя внимание. Тогда девочки смогут обратиться за помощью к работникам, рассказав о том, что их пытаются похитить и незаконно вывезти. Специалисты отмечают, что около 80% всех принудительных браков происходит именно в период летних каникул.