На морском дне у берегов Греции обнаружен инопланетный корабль

Внимательный пользователь Сети, разглядывая поверхность планеты с помощью интернет-сервиса Google Earth, заметил на дне залива Термаикос загадочный объект.

Он имел форму окружности диаметром около 70 метров. Согласно данным сервиса, находка расположилась на 15-метровой глубине и по внешним признакам можно было сказать, что она имела рукотворное происхождение. Специалисты-уфологи, изучив представленные спутниковые фотоснимки, не смогли дать точный ответ об этом открытии. Однако, они не спешили отметать версию о летающем объекте, который, потерпев крушение, затонул в водах Эгейского моря у берегов Греции.

Среди любителей уфологических сенсаций публикация этих фотографий произвела фурор. По их мнению, гипотеза о катастрофе инопланетного корабля вполне реалистична. Они стали вспоминать многочисленные случаи наблюдения НЛО в этих краях, доказывающие о космической природе найденного объекта. Появилась информация, что после обнародования снимков Google Earth , власти закрыли этот участок побережья, а в морском квадрате ограничили прохождение судов.