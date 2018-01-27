"Внезапная" беременность Мелании Трамп приобрела широкую огласку

Наряд первой леди США стал поводом обсуждений ее «интересного положения» на гала-ужине в Великобритании.

Сегодня, 13 июля, в сети Интернет появились снимки президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании во время визита в Великобритании, где проходило особое мероприятие по случаю гала-ужина в Бленхеймском дворце. Поводом обсуждения этих фотографий послужил тот факт, что первая леди Америки выбрала в качестве наряда вечернее платье нежно-желтого цвета с драпировками и длинным шлейфом.

Интересно, что многие пользователи Интернета сравнили Меланию с героиней диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище» принцессой Белль, которое носила очень похожее по цвету и крою платье.

Другие же комментарии были обращены к округлившемуся животику миссис Трамп. Появилось предположение, что первая леди ожидает пополнения в семье. Пока официального заявления от представителей Белого дома не поступало, но не исключено, что это правда. Как, впрочем, вероятность того, что в «лишних килограммах» виновато само платье и его оборки.

Напомним, что 48-летняя Мелания Трамп известна, прежде всего, как бывшая фотомодель словенского происхождения.