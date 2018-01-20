После пяти дней без сна британка поверила в Третью мировую и атаки террористов

Жительница Великобритании опубликовала книгу, в которой описала свои ощущения после продолжительной вынужденной бессонницы.

39-летняя женщина, ухаживавшая за больной подругой, пять дней провела без сна. Подобная нагрузка на организм жительницы Западного Йоркшира не могла пройти бесследно. Во время просмотра телепередачи ей показалось, что участник шоу, демонстрировавший номер с элементами риска, перестал дышать. Она отмечает, что это был первый приступ панической атаки, посетивший ее. В дальнейшем, британка, читая новости в интернете о событиях на Ближнем Востоке, решила, что разразилась Третья мировая война. Многочисленных альпинистов с рюкзаками в ее гористой местности она принимала за группы террористов, готовых совершить подрыв ее дома. Члены ее семьи, по ее мнению, тоже представляли для нее угрозу. Например, отец, собиравшийся нарезать ножом хлеб, ей казался источником большой опасности. В очередном припадке страха, женщина поверила, что ее мать больна болезнью Альцгеймера. В результате ей пришлось обратиться к врачам и пройти 10-дневный реабилитационный курс лечения.