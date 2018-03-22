Фотограф запечатлел, как медвежата играют с мусором в перетягивание каната

Маленькие белые медвежата играли с человеческими отходами, пока лежали с мамой-медведицей на ледяном арктическом побережье Свальбарда.

Фотографу удалось запечатлеть, как два белых медвежонка играли в перетягивание каната с листом чёрного пластика на архипелаге в Северном Ледовитом океане. Мусор является большой проблемой на острове. Сообщается, что у 90% птиц в той местности в желудках около 15 видов разных пластиковых отходов.

Несмотря на численность населения в 2,5 тысячи человек, исследователи обнаружили мусор повсюду на норвежском архипелаге, который находится на полпути между материком и Северным полюсом. Клэр Валлерстайн из экспедиторской команды «Парус против пластика» сказала: «Нам очень повезло, что нас пригласили увидеть дикую арктическую природу и ошеломляющие ледники, но это был очень отрезвляющий опыт. Мы увидели, сколько пластмассы выкидывает на берег даже там, где людей почти нет». Цель исследования состояла в том, чтобы понять, как пластмасса влияет на морскую среду. Учёные обнаружили огромное количество бытовых отходов, включая пластиковые бутылки, окурки, влажные салфетки и пищевую упаковку.