Впервые за полвека в Ирландии убили синего кита

Представители китобойного учреждения Лофтссона уличены в покушении на жизнь 33-метровго синего кита. Исландские браконьерыумертвили животное, фото которого позже обнародовали зоозащитники.

Фотографии демонстрируют циничное отношение убийц к своей добыче. Когда туша кита еще была привязана к судну, браконьеры взбиралисьна животное, чтобы сделать с ним селфи на память.

В связи с массовым истреблением синих китов век назад, сейчас насчитывается около 25 тысяч животных данного вида. Несмотря на то, что китобойни запрещены во все странах, кроме Исландии, охота на синих китов карается законом по всему миру. Запрет был нарушен впервые за полвека.

За последние три недели на счету участников браконьерской компании убийство 22 китов, находящихся на грани вымирания. Тушу 33-метрового кита расчленили, смешав с мясом остальной добычи для того, чтобы запутать следство. Скорее всего, продукт будет продан в Японии для приготовления в ресторанах.