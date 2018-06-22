Фанаты сборной Англии требуют подать на стол свинью-предсказателя

Свинья по имени Мистик Маркус и ранее не славился точными прогнозами в отношении исходов матчей чемпионата мира по футболу. Но ему все прощали за то, что его предсказания по поводу успехов сборной Англии полностью совпадали с реалиями.

Свои прогнозы Маркус делал, выбирая яблоки, помеченные флажками стран-участниц. Накануне полуфинального матча между английской и хорватской сборной, он выбрал победу «своей» сборной, ведь место жительства свиньи – графство Дербишир. Как известно, поединок закончился не в пользу англичан – хорваты одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1.

Напрасно обнадеженные фанаты сборной Англии были вне себя от ярости и решили всю горечь от поражения выместить на ни в чем не повинном животном. Они требуют подать свинью к столу, приготовив из него множество блюд. Многие уже фантазируют о том, какую часть свиньи они хотят видеть на своей тарелке.