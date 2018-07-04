В Китае на берегу океана обнаружили рыбу-мутанта

В Китае на берегу океана обнаружили человекоподобного мутанта. Один из очевидцев осмелился приблизиться к существу, чтобы сфотографировать его и подержать в руках.

Видеозапись, демонстрирующая человекоподобное морское существо, появилась на видеохостинге YouTube 9 июля. Ролик успел собрать уже более сотни тысяч просмотров.

Неизвестное существо было выброшено на океанский берег Китая. Местные жители думали, что мутант мертв, но, когда один из очевидцев приблизился к существу, оно оказалось живым и начало двигаться. Удивительная рыба привлекла внимание китайских жителей и вызвала интерес в происхождении существа.

На данный момент информация о дальнейших действиях с чудовищной рыбой не известна. Пользователи соцсетей верят, что это неизвестная форма жизни. Однако некоторые юзеры считают, что мутантом является всего лишь мутированная морская звезда.