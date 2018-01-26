Мигрантка из Гондураса подала в суд на США за «украденного» ребёнка

Женщина, которая в мае 2018 года пыталась пересечь границу США с группой беженцев из Гватемалы, несколько месяцев безуспешно пытается вернуть сына. Мальчика забрали американские власти.

24-летняя мигрантка Йолани Падийа со своим 6-летним сыном 18 мая пыталась попасть в США через границу штата Техас, когда их арестовали представители федеральной миграционной службы. Как сообщила женщина, детей от взрослых отделили сразу, но через день им позволили встретиться для фото, пообещав, что семьи воссоединятся уже скоро. После этого снимка связь с сыном Йолани может поддерживать только по телефону.

Иммигрантка также рассказала об отношении федералов и условиях содержания арестованных. На границе беженцев встречают словами о том, как военные США будут бомбить Центральную Америку, после чего людей содержат в «ледяных» камерах и кормят холодным хлебом и водой из туалета. Мигрантка из Гондураса уверяет, что её сына буквально «украли» американские власти, что заставило её выступить главным истцом в делах других беженцев, чьи дети тоже удерживаются в приёмных семьях согласно последнему указу Дональда Трампа.