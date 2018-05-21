Американцы назвали лучшего президента в истории США

Жители Соединенных Штатов считают, что лучшим президентом в истории страны был Барак Обама. Имя правителя получило наибольшее количество голосов в опросе компании Pew Research Center.



В опросе участвовали две тысячи человек. По ответам респондентов, Барак Обама вышел на первое место с 44% голосов. Политик занимал должность главы США с 2009 по 2017 год. Второе место занял Билл Клинтон, правивший с 1993 по 2001 год. Хозяин Белого дома конца ХХ века получил 33% голосов. Тройку народных любимцев закрыл Рональд Рейган, занимающий должностной пост с 1981 по 1989 год.

Нынешний президент США Дональд Трамп стал лучшим по мнению 19% американцев. По статистике опроса, между ответами респондентов и их возрастом лежит тесная связь Например, Барак Обама считается любимцем рожденных в 1980-90-х годах граждан.