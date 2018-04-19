Страны теряют 30$ трлн из-за девочек без образования

По подсчетам сотрудников Всемирного банка, из-за девочек без полного среднего образования страны теряют от 15 до 30 трлн долларов дохода. Это связано с лишением кадров и пониженной производительности труда.



По статистике, в мире 77% девочек оканчивают среднюю школу. Однако в странах с довольно низким уровнем дохода это число не превышает 1/3. Странымира начисляют 132 млн девочек до 17 лет, не получающих среднее образование.

Сообщается, что женщины, получившие в свое время среднее образование, зарабатывают значительно больше, чем женщины без образования. Кромеэтого, при доступности полного среднего образования по всему миру, количество рождения детей несовершеннолетними уменьшится. Но, с другой стороны, это может свидетельствовать о сниженном уровне рождаемости.

Таким образом, глобальная экономика не укреплена полностью. Неравенство в образовании остается одной из важных проблем до сих пор нерешенной миром. На неё влияет гендерная дискриминация, устранение которой пойдет на пользу всему человечеству.